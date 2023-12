Dezenas de mortos em dois ataques israelitas em Jabalia

Os três reféns que foram mortos ontem por tropas israelitas exibiam uma bandeira branca. As forças de defesa de Israel já reconheceram que as regras de empenhamento não foram seguidas neste caso.

Entretanto, este sábado, houve novos ataques com drones no Mar Vermelho. Para já, não parece ter havido danos ou vítimas. Tudo indica que se trata de novos ataques dos Houthis do Iémen contra embarcações que alegadamente vão para Israel.

Também este sábado, dezenas de palestinianos morreram em Jabalia, na Faixa de Gaza, devido a dois ataques aéreos israelitas.