A queda da ditadura síria está a revelar a dimensão e escala do terror que imperava no país. A prisão mais infame do regime era Saydnaya, que a Amnistia Internacional classificava como "um matadouro humano", onde eram torturados e assassinados milhares de opositores.

Em serviço para a TVI, a jornalista Giovanna Vial entrou nesta casa dos horrores.