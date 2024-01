Dia D é a 13 em Taiwan. Eleição vai determinar o futuro das relações com a China

Começa já no sábado a intensa maratona de eleições que vai ter lugar em dezenas de países ao longo do ano. A primeira é em Taiwan e a votação vai determinar o futuro das relações com a China. Este é um ato eleitoral acompanhado pelos enviados especiais da TVI, do mesmo grupo da CNN Portugal, Nuno Quá e Pedro Bello Moraes, enviados a Taipé.