Dia da Liberdade trouxe calor e muitos preferiram dar mergulhos nas praias do Algarve

Este feriado do 25 de Abril ficou marcado pelo bom tempo e, por isso, as praias do Algarve encheram-se de muitos residentes e turistas que quiseram passar o dia junto ao mar. Para alguns, as cerimónias e os discursos do dia ficaram em segundo plano, mas houve quem não desse um mergulho sem ter visto a cerimónia do Dia da Liberdade.

Sobre "Jornal Nacional"