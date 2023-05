Dia da Vitória é “um instrumento de propaganda do regime de Putin” e, este ano, famílias dos soldados mortos ficam de fora

O editor de Internacional da redação da CNN Portugal esteve, esta segunda-feira, no CNN Fim de Tarde. Em análise, estiveram as comemorações do Dia da Vitória, a 9 de maio, e o discurso de Vladimir Putin. Este ano, o desfile com as famílias dos soldados mortos em combate foi suspenso com o medo de que os familiares dos que morreram na Ucrânia mostrassem a real dimensão das baixas.