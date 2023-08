O Rei de Espanha, Felipe VI, inicia esta segunda-feira as consultas aos partidos com assento parlamentar com o intuito de indicar um candidato a primeiro-ministro, que para ser investido tem de ser votado e aprovado pelo plenário dos deputados.

O chefe de Estado espanhol inicia as audições após a constituição das Cortes espanholas, cuja composição saiu das eleições de 23 de julho, e da eleição da presidência do Congresso dos Deputados (câmara baixa do parlamento) na passada quinta-feira.