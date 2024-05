Diário de Cannes: Prequela da saga "Mad Max" recebida com entusiasmo

Anya Taylor-Joy é a nova "Furiosa" no mundo "Mad Max". A prequela de "Estrada da Fúria" (2015) era uma das novidades mais aguardadas no Festival de Cannes e mereceu um longo aplauso naquela que foi a antestreia europeia. A protagonista e Chris Hemsworth, o vilão, acompanharam o criador George Miller na passadeira vermelha, um dia depois de Meryl Streep ter recebido a Palma de Ouro honorária por uma carreira de quase meio século. "Grand Tour", de Miguel Gomes e com Gonçalo Waddington no principal papel, está na competição oficial do festival, o que já não acontecia a um filme português há 18 anos