Dinheiro encontrado em São Bento. Primeiro-ministro terá ficado "agastado"

Na Operação Influencer, já perto do final da tarde começou a ser ouvido o melhor amigo de António Costa, Diogo Lacerda Machado. No dia em que também foi interrogado o ex-chefe de gabinete do primeiro ministro.



Neste caso, o advogado de Vítor Escária disse que compreende que António Costa se sinta desconfortável com a situação, mas defendeu que as suspeitas são "Fáceis de explicar" e acrescentou que o dinheiro encontrado no gabinete não é uma substância ilícita.