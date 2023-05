Não há solução à vista para a falta de médicos. O que há são paliativos. Por exemplo, desviar os médicos do norte e do centro para reforçar as urgências de obstetrícia e ginecologia no Hospital de Setúbal e das Caldas da Rainha.

Perante isto, a Ordem dos Médicos avisa que a manta não estica, e que se vai desviar clínicos das regiões onde fazem falta.