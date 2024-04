Fernando Araújo demitiu-se do cargo de diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) devido à insatisfação manifestada relativamente ao tratamento dado pelo Governo aos pedidos de um relatório detalhado sobre as atividades do SNS.

Embora o Ministério da Saúde tenha caracterizado a sua saída como uma decisão pessoal, persistem tensões no SNS.