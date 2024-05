"Direção-executiva tem de ter a confiança do Governo". Fernando Araújo não revela motivo da demissão, mas deixa recados

Fernando Araújo esteve, esta quarta-feira, no Parlamento, mas primeiro apresentou o relatório que lhe foi pedido pela ministra da Saúde, um documento de 646 páginas que entregou em metade do tempo que lhe tinha sido exigido pela tutela. Aos deputados, Fernando Araújo disse que precisava de ter sentido a confiança do Governo para se manter em funções, mas recusou revelar as razões que apresentou à ministra da Saúde para se ter demitido.