Direita arrasa PS entre pedidos de demissão e respostas

O líder do PSD arrasou o Executivo, dizendo mesmo que "o Governo está empenhado em enganar o país" sobre a companhia aérea. Na restante direita, há pedidos de demissão e acusações de promiscuidade entre o Estado e o PS. Nomeadamente após ter sido revelada uma reunião entre membros do executivo, do PS e a própria CEO da TAP, um dia antes desta ter sido ouvida pela primeira vez no Parlamento.