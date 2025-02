Diretor das urgências do Amadora-Sintra demite-se numa altura em que o hospital está a funcionar muito abaixo dos limites de segurança

O hospital Amadora-Sintra está a funcionar muito abaixo dos limites de segurança, o que levou nas últimas horas à demissão do diretor das urgências. As falhas refletem-se no elevado tempo de espera para atendimento, mas há outros problemas a afetar o hospital. O bastonário da Ordem dos Médicos pede a intervenção urgente da ministra da Saúde