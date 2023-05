Diretor do SIS assume toda a responsabilidade na recuperação do computador de Frederico Pinheiro

Decorreram esta quinta-feira duas audições à porta fechada, nas quais a secretária-geral do SIRP, Constança Urbano de Sousa, e o diretor do SIS, Adélio Neiva da Cruz, responderam às questões dos deputados quanto à polémica atuação das secretas na recuperação do computador de Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro João Galamba