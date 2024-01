“Discreto e rápido”. De arma em punho, encapuzados assaltam minimercado em pleno dia

Uma onda de assaltos tem vindo a afetar o comércio em Évora. O último foi feito à mão armada: dois homens encapuzados e com uma arma em punho entraram num minimercado provocando o pânico entre as funcionárias. Não houve disparos e o assalto demorou poucos minutos. A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) tentou ouvir a PSP, que ainda não prestou qualquer esclarecimento.