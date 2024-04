Discutiu com amigo por uma peça de roupa e acabou por matá-lo brutalmente

Um jovem de 24 anos assassinou o amigo com várias facadas e até o degolou num quarto de alojamento local que partilhavam na zona do Bonfim, no Porto. Depois de várias horas ao lado do cadáver, chamou um TVDE. Propôs dinheiro ao motorista para transportar o corpo e fazê-lo desaparecer nas águas do rio Douro.