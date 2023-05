Disse a Galamba para chamar o SIS? Mendonça Mendes foge, durante cinco minutos, à questão (e socorre-se dos mais variados temas para fazê-lo)

O secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes, rejeitou confirmar se foi ele quem deu a indicação a João Galamba para contactar o SIS para a recuperação do computador do ex-assessor do ministro das Infraestruturas, Frederico Pinheiro.

Confrontado pelos jornalistas, Mendonça Mendes esteve praticamente cinco minutos a fugir à questão. “Temos que concentrar no essencial”, que é a resposta às necessidades do país, insistiu. Falou de energia, IVA zero ou mesmo do aumento intercalar na Função Pública.

Mas, sobre ter sido ele a indicar que seria necessário contactar o SIS, como revelou João Galamba na comissão parlamentar de inquérito à TAP, nada respondeu. “Não vamos comentar a atividade da comissão de inquérito”. E acrescentou: “Aquilo que é essencial responder sobre essa matéria, já foi respondido”.