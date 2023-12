No programa 'Global', Paulo Portas analisa as novidades da guerra do Médio Oriente e as expectativas "moderadas" da COP 28, conferência que leva o comentador a sublinhar que a Europa "é claramente líder nesta matéria" e quem tem de fazer um esforço são "a China e os EUA".

Já relativamente à guerra entre Israel e o Hamas, Paulo Portas destaca as três grandes divergências entre os Estados Unidos e o governo de Israel após o fim do cessar-fogo temporário.