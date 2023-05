Dívida dos EUA: Biden e republicanos chegam a "acordo de princípio" que evita incumprimento

A Casa Branca e os republicanos chegaram a acordo para elevar o teto da dívida. É um “acordo de princípio” obtido ao fim de meses de impasse e que evita que os Estados Unidos entrem em incumprimento já na próxima sexta-feira.

Kevin McCarthy, líder republicano do Congresso, anunciou o acordo após uma conversa telefónica este sábado com Joe Biden e antes de voltar a reunir-se com o presidente.

O acordo é votado na quarta-feira na câmara baixa do Congresso e depois no Senado, de maioria democrata. Prevê, entre outras medidas, uma redução histórica da dívida pública norte-americana.