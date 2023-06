Djavan, uma das pedras preciosas da música brasileira está a fazer uma digressão internacional. E nos próximos dois dias atua em Lisboa e no Porto, em concertos onde promete trazer os clássicos e temas inéditos, incluindo uma música que reúne os filhos e os netos do cantor. E também é esperada a estreia das canções do novo disco, onde pela primeira vez canta com Milton Nascimento numa canção que não podia ser mais atual, já que fala da defesa da ecologia.