Do "arrufo" entre Zelensky e os aliados às buscas a Rui Rio e ao PSD: a análise de Paulo Portas na íntegra

Paulo Portas analisa as principais notícias da semana, com especial destaque para a cimeira da NATO, marcada pela adesão da Suécia à Aliança Militar e pelo "arrufo" entre Zelensky e os aliados, e para as buscas ao PSD que têm vindo a ser muito criticadas quer pelo próprio partido, quer por figuras dos restantes partidos com assento parlamentar.