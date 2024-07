Do cartão de cidadão ao seguro de saúde São muitas as dúvidas que continuam a surgir no caso das gémeas

O Parlamento vai pedir à mãe das gémeas luso-brasileiras a apólice de seguro que permitia às crianças receberem outro medicamento no Brasil. O Bloco de Esquerda também quer chamar à Assembleia da República um dos principais responsáveis desta seguradora. Os trabalhos da comissão centraram-se esta quarta-feira na atribuição da nacionalidade portuguesa às gémeas, e as novidades no caso surgem no dia da audição da presidente do Instituto dos Registos e do Notariado, cujo objetivo foi esclarecer parte do processo de atribuição de nacionalidade das crianças.