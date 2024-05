Do novo aeroporto à nova ponte. CGD e BCP estão na corrida ao financiamento

Uma semana depois do anúncio do Governo, os bancos já entraram na corrida ao financiamento do novo aeroporto de Lisboa e à terceira travessia do Tejo. A Caixa Geral de Depósitos e o Millennium BCP foram os primeiros a assumir o interesse na operação financeira. Na leitura que fazem do cenário económico, os presidentes dos dois bancos acreditam também que no próximo mês o Banco Central Europeu irá decretar a primeira descida das taxas de juro.