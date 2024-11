Do TikTok para a Disney: Compositoras de "Vaiana 2" são as mais jovens de sempre na história do estúdio

Antes de chegar às salas de cinema, a nova aventura "Vaiana" já era histórica. Para a sequela do filme de 2016, a Disney convidou uma dupla de compositoras pela primeira vez. Emily Bear e Abigail Barlow são também as mais jovens de sempre a assumir a responsabilidade de embalar a história com canções originais. E tudo começou com o musical não oficial da série "Bridgerton" premiado com um Grammy. "O facto do TikTok ter sido o fator decisivo para sermos vistas foi extraordinário", admite Barlow na entrevista conjunta à CNN Portugal. E agora, Óscar à vista? Dois dos temas já foram postos à consideração da Academia de Hollywood. À cautela, Bear prefere não dizer nada antes de tempo. "Não quero agourar. Vou bater na madeira". E assim aconteceu.