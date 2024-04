"Dói muito, de facto!". Deputados franceses "experimentam" dores menstruais com simulador antes de votarem licença

Os deputados franceses experimentaram um simulador de dores menstruais antes de votarem no Parlamento a licença menstrual. As reações à dor foram partilhadas nas redes sociais, depois da experiência que envolveu partidos da esquerda à direita. Os deputados deram a entender que a proposta de 13 dias de licença por ano para as mulheres que têm dores muito fortes vai ser aprovada.