Dois exércitos e um país a ferro e fogo. Afinal, o que se passa no Sudão?

A semana começou no Sudão com novos conflitos entre o exército nacional e os paramilitares da RSF, as Forças de Intervenção Rápida. Há relatos de pilhagens na capital Cartum, onde os civis lutam contra as elevadas temperaturas ao abrigo dos ataques sem energia elétrica e água corrente.

Alexandra Magnólia Ramos, Investigadora no Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, explicou à CNN Portugal a origem de um conflito num país africano onde o retorno à democracia se encontra constantemente obstaculizado.