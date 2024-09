O Fisco decidiu que as barragens não pagam IMI e, ao que tudo indica, a decisão aconteceu depois da diretora da Autoridade Tributária se ter reunido por duas vezes com responsáveis da EDP. Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda, está indignada e além de explicações políticas, garante que vai “perseguir” a EDP para a obrigar a pagar o que deve.

Um caso que foi conhecido após uma notícia do jornal Público.