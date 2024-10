Dois gangues da Cova da Moura podem estar por detrás dos tumultos na Grande Lisboa

As autoridades policiais suspeitam do forte envolvimento de diversos membros de dois grupos criminosos da Cova da Moura, os grupos dos 200 e dos 300. A diferença entre eles são as idades. O gangue "200 niggas" é composto por jovens e adolescentes e o dos 300 por homens mais velhos, mas ambos são conhecidos pela atuação violenta em inúmeros crimes.