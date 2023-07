Dois jovens foram baleados no parque central da Amadora, onde decorre o festival de verão 2023, durante um concerto de tributo aos Coldplay.

As duas vítimas, de 16 e 22 anos, foram baleadas nas costas e no pescoço. Foram internados no Hospital de Santa Maria. Um deles já teve alta hospitalar.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária. Até ao momento não há detidos, mas o suspeito que tinha a arma de fogo já foi identificado e está a ser procurado pelas autoridades.