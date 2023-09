Dois meses depois, ainda não há sinal do jovem turista suíço desaparecido nos Açores

Dois meses depois, ainda não há qualquer sinal do jovem turista suíço que se perdeu num trilho, na ilha de São Miguel, nos Açores. A Polícia Judiciária, que tem o caso em mãos, explicou à TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) que as buscas prosseguem, mas que a vegetação e o relevo da encosta não facilitam o trabalho. A família, que, entretanto, regressou à suíça, desespera por notícias.