Dois mil estranhos, uma guitarra e um tema de Leonard Cohen: veja o momento

Foi em Ontário, no Canadá, que uma multidão de duas mil pessoas cantou em uníssono o tema "Hallelujah" de Leonard Cohen, ao som de uma guitarra. Apesar de ser uma evocação das origens judaicas do artista falecido há oito anos, a música permite que pessoas muito diferentes encontrem algum tipo de ressonância pessoal ou espiritual nas palavras do poeta canadiano.