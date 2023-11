Começa esta segunda-feira o julgamento do homem alemão acusado de ter assassinado dois portugueses na ilha do Pico, nos Açores. A companheira do presumível homicida também é suspeita de ter ajudado a ocultar os cadáveres.

A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) falou com esta mulher, recordando os mistérios envoltos neste crime.