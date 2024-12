Dominique Pélicot condenado a 20 anos de prisão por drogar e violar a mulher (e deixar que outros 50 homens o fizessem)

Dominique Pélicot foi condenado a uma pena máxima de 20 anos de prisão por drogar e violar a mulher, Gisèle Pélicot. Outros 50 arguidos também foram considerados culpados e condenados com várias penas, que variam entre os três e os 20 anos de prisão. Chega assim ao fim o julgamento do caso de violação que chocou França e o resto do mundo