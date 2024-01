A assembleia geral extraordinária do FC Porto de 13 de novembro, interrompida após episódios de violência e ameaças, está na origem da Operação Pretoriano, que levou à detenção de 12 pessoas, incluindo Fernando Madureira. O líder da claque foi mesmo filmado a dar cartões de sócios a pessoas que não são sócias do FC Porto, de modo a garantir que a assembleia estaria completa, um plano que terá sido engendrado com Adelino Caldeira, embora este já o tenha vindo desmentir.