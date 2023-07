O primeiro-ministro abriu o debate do Estado da Nação com o mantra das contas certas, mas os partidos insistiram que as contas que o Governo tem de prestar prendem-se com os escândalos dos últimos meses.

Quanto aos números, a direita atacou a carga fiscal imposta pelos anos PS, e a esquerda lembrou que, ao contrário do cenário traçado por António Costa, a vida dos portugueses é cada vez mais difícil.