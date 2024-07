Dos modelos de trabalho flexíveis aos prémios de desempenho: sugestões para o futuro da saúde pública

Modelos de trabalho mais flexíveis e avaliações salariais regulares, que comparem os valores entre o setor público, privado e social, são duas das medidas propostas no novo plano nacional para o futuro da saúde pública, que vai ser apresentado na tarde desta terça-feira. Esta é uma iniciativa que conta com as recomendações de mais uma dezena de peritos nacionais e internacionais e ainda mais de 80 organizações do setor da saúde.