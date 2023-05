Drone abatido em Kiev afinal era ucraniano

O drone abatido, na noite de quinta-feira, sobre a cidade de Kiev, era afinal ucraniano. Tratava-se de um drone Bayraktar TB2, de fabrico turco e usado pelas forças de Kiev, que foi destruído depois de ter perdido o controlo durante um voo calendarizado.

Na quinta-feira, a hipótese do drone ser ucraniano já tinha sido levantada e, esta sexta-feira, as forças armadas ucranianas admitiram que confundiram a origem do drone e que decidiram abatê-lo para evitar "circunstâncias indesejáveis".

Depois de ter sido abatido pelas defesas anti-aéreas, os destroços do drone caíram junto a um prédio de quatro andares, causando um incêndio.

Não há indicação de que a queda destes destroços tenha feito vítimas.

O incidente aconteceu poucos dias depois da Rússia ter acusado a Ucrânia ter feito um ataque com drones ao Kremlin para matar Vladimir Putin, que não se encontrava no local na altura.