Drone lançado no Líbano atinge residência de Netanyahu

Um drone lançado do sul do Líbano atingiu este sábado a residência do primeiro-ministro de Israel, em Cesária, a norte de Telavive. Trata-se de um ataque que a imprensa israelita define como uma falha grave nos sistema de segurança do estado hebraico. Enquanto isso, Israel continua a atacar o Líbano, com o objetivo de eliminar o braço armado do Hezbollah. Morreram pelo menos dois civis na região de Beirute. Na Faixa de Gaza, morreram dezenas de civis em ataques a campos de refugiados.