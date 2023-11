Duarte Cordeiro: se for constituído arguido, “falarei imediatamente com o senhor primeiro-ministro”

O ministro do Ambiente falou esta segunda-feira aos jornalistas, tendo garantido que não pretende demitir-se do cargo. Depois das buscas no Ministério do Ambiente, a especulação face à demissão de Duarte Cordeiro tem crescido, mas o ministro reitera que não foi constituído arguido. “Estou de consciência tranquila”. Mas explicou o que fará se entretanto for constituído arguido