Duas altas funcionárias da Proteção Civil demitidas pelo Governo vão ter de ser indemnizadas por não cumprirem cinco anos no cargo

O Governo demitiu dois altos cargos da Proteção Civil. Segundo o Diário de Notícias, Ana Cristina Andrade, diretora nacional de Administração e Recursos, e Susana Silva, diretora nacional de Bombeiro, vão ter de ser indemnizadas por não terem concluído os cinco anos de comissão no cargo. As razões para as demissões não são conhecidas.