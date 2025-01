Uma estudante francesa de 22 anos diz ter sido vítima de violação na mesma noite do ataque a uma estudante italiana, no Martim Moniz. A vítima terá apanhado um TVDE na zona do Bairro Alto, apurou a TVI. A jovem terá perdido os sentidos na viatura e alega ter acordado horas depois numa residência e fugiu. A vítima apresentou queixa e realizou exames médicos, que confirmaram a violação. A Polícia Judiciária investiga o caso