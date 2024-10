É assim que se combate a invasão da vespa asiática

A presença da vespa asiática em Portugal tem vindo a crescer. De acordo com o Jornal de Notícias, foram avistados mais de 5.200 ninhos no primeiro semestre deste ano. A morte recente de um trabalhador do ICNF em Mondim de Basto levantou questões e receios. A TVI esteve com uma corporação de bombeiros responsável pela desativação de ninhos desta espécie