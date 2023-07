"É assustador". Hong Kong oferece recompensa para tentar apanhar oito ativistas pró-democracia

As autoridades Hong Kong emitiram um mandado de captura contra oito ativistas do movimento pró-democracia que estão exilados no estrangeiro.

E mais: oferecem uma recompensa de mais de cem mil euros a quem ajudar nas detenções.

Com 29 anos, o ex-deputado de Hong Kong, Nathan Law, faz parte desta lista de procurados.

À jornalista Sandra Almeida Azevedo o ativista disse que, apesar de tudo, se sente seguro no Reino Unido, ainda que esteja ciente de que a recompensa oferecida pelas autoridades pode colocá-lo em perigo.