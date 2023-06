"É certo que não era Putin no Daguestão”. Opositores desconfiam que presidente russo usa duplos

O dia ficou marcado por uma aparição inédita de Vladimir Putin presidente russo levou um autêntico banho de multidão no Daguestão. Esta é a informação oficial.

Há, no entanto, vários indícios de que não é bem assim, de que Vladimir Putin trabalha com frequência com duplos, e que o caso do Daguestão foi um deles.

Desta vez não foram as características físicas que chamaram a atenção, mas sim a atitude afável e próximo das pessoas, que contrasta com a habitual frieza e distância que Putin faz questão em mostrar.