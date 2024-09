“É corajoso”. Harris está “honrada” com apoio do republicano Dick Cheney

A candidata democrata à presidência dos Estados Unidos sente-se honrada com o apoio do antigo vice-presidente republicano, Dick Cheney. Durante a visita a uma loja em Pittsburgh, onde esteve com alguns apoiantes, Harris mostrou-se também satisfeita com o apoio da antiga deputada, Liz Cheney. Dick Cheney afirmou em comunicado que, nos últimos 248 anos de história dos Estados Unidos, nunca existiu uma ameaça tão grande à democracia como Donald Trump.