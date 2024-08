E depois de controlar o incêndio? Especialistas alertam para risco de derrocadas (e podem ser piores do que em 2010)

Depois de controlar as chamas, as autoridades regionais da Madeira enfrentam agora outro desafio crucial: prevenir desastres no outono e inverno. Especialistas alertam para o risco elevado de derrocadas, potencialmente mais graves do que as da devastadora enxurrada de 2010. A prioridade é reunir esforços para mitigar estes perigos e proteger a população e as infraestruturas da ilha.