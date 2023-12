Nesta altura do ano, é expectável que os casos de gripe e covid-19 aumentem. E aumentam também as dúvidas sobre elas. Miguel Castanho, investigador, ajuda a explicar as semelhanças e diferenças nos sintomas das duas doenças e revela que os testes à covid-19 são fiáveis sobretudo na fase dos sintomas, para poder distinguir. São ainda destacados o uso de máscaras e a vacinação.