"É ilusório. Incêndios destes não são combatíveis"

Especialistas dizem que o cenário é quase impossível de ser travado. Os incêndios que assolam o país estão a gerar ainda mais energia do que os de 2017. As condições climáticas atuais em várias regiões, com vento forte e baixa humidade, fazem com que uma pequena ignição rapidamente se transforme num incêndio potencialmente devastador. A combinação de calor extremo, terreno difícil e vegetação seca agrava ainda mais a propagação das chamas.