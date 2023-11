A partir deste domingo 36 hospitais ficam com (ainda mais) limitações. Há Vias Verdes AVC em risco

O caos que se sente no Serviço Nacional de Saúde (SNS) não é notório apenas em Lisboa. A partir de domingo, as urgências vão estar limitadas em quase metade dos hospitais do país e os constrangimentos irão durar pelo menos até ao dia 25 de novembro. Entre as especialidades com maiores dificuldades estão a Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Cirurgia geral e algumas Vias Verdes AVC.