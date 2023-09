Vladimir Putin confiou a um antigo comandante do grupo Wagner a organização das unidades voluntárias do exército russo. Putin recebeu Andrey Troshev no Kremlin, e foi oficialmente confirmado que o ex-mercenário trabalha agora no Ministério da Defesa.

Em Moscovo festejou-se, esta sexta-feira, o primeiro aniversário da anexação ilegal de quatro províncias ucranianas.

Em Kiev, Volodymyr Zelensky assinalou os 82 anos do massacre de judeus às mãos dos nazis.